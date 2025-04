Za nami kolejny miesiąc, ale przed nami kolejna porcja kosmetycznych hitów, które chcemy wam polecić. We wrześniu skupiamy się na intensywnej regeneracji po letnich miesiącach i zaczynamy używać większej liczby kosmetyków do makijażu - niestety po pięknej opaleniźnie zostało nam tylko wspomnienie.

Kosmetyczne hity na wrzesień

Tym razem polecamy wam szczególnie peeling do ciała o zapachu bzu marki Farmona. Przypomina cudowny czas wiosennych miesięcy, kiedy wszystko budzi się do życia. Kolejnym punktem na naszej liście jest intensywnie nawilżający i regenerujący krem do twarzy Oils of Life The Body Shop - doskonale nawilża i pięknie pachnie.

Masz tłustą skórę? Koniecznie musisz wypróbować podkład matujący Air Mat Bourjois. Jest lekki jak mgiełka, a po jego nałożeniu skóra nie świeci się przez wiele godzin. Planujecie zakup nowego tuszu do rzęs? Koniecznie wypróbujcie najnowszą maskarę z olejkiem arganowym od marki Astor.

Więcej kosmetycznych hitów:

