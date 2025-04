Do wiosny zostało już tylko 40 dni. To najwyższy czas, aby zacząć regularnie stosować balsamy antycellulitowe i serum opóźniającego pierwsze oznaki starzenia się skóry. Zobaczcie, bez jakich kosmetyków nie wyobrażamy sobie nadchodzącej wiosny.

Kosmetyki, bez których nie wyobrażamy sobie wiosny

Im jesteśmy starsze, tym lepiej rozumiemy, że kosmetyki do pielęgnacji są znacznie ważniejsze niż te do makijażu. Przecież lepiej zapobiegać powstawaniu niedoskonałości, niż tuszować je makijażem. Dlatego w naszym wiosennym niezbędniku pielęgnacja ma kluczowe znaczenie. Balsam wyszczuplający, brązujący, krem pod oczy, serum przeciw oznakom starzenia się skóry i krem z wysokim filtrem to podstawa.

Wiosną makijaż ograniczamy do minimum!! Przecież piękna, zadbana skóra nie potrzebuje grubej warstwy podkładu i pudru. Dlatego zamieniamy je na dużo lżejszy krem BB. Do tego jedynie róż do policzków, który doda skórze świeżości i tusz do rzęs - doda spojrzeniu głębi.

Więcej kosmetycznych hitów na wiosnę 2016:

