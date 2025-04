Dobre kosmetyki wcale nie muszą kosztować wiele. Dzisiaj postanowiłyśmy stworzyć zestawienie bardzo dobrych kosmetyków, na które nie musicie wydawać fortuny. W naszym zestawieniu znajdziecie kosmetyki do makijażu i pielęgnacji.

Kosmetyczne hity w przystępnej cenie

Już wiele razy wspominałyśmy, że nie lubimy przepłacać. Dotyczy to ubrań i dodatków, ale także kosmetyków. W ofercie wielu marek kosmetycznych można znaleźć wiele dobrych produktów, które są w bardzo dobrej cenie. Chyba najlepszym przykładem jest matowa szminka Golden Rose, która zdobyła wiele nagród i jest wymieniana, jako jeden z najlepszych kosmetyków w tej kategorii. Jest porównywana do produktu kultowej marki MAC. Ta pomadka ma wiele plusów, ale jednym z najważniejszych jest jej cena - kosztuje ok. 11,90 zł.

Na naszej liście znalazł się również korektor w płynie od Catrice. Bardzo dobrze kryje wszelkie niedoskonałości i utrzymuje się na skórze przez cały dzień, a do tego jest bardzo łatwy w aplikacji. Pod ręką zawsze mamy błyszczyk Oh My Glossy marki Rimmel - fantastycznie nawilża i nabłyszcza usta.

Jeżeli tak jak my, nie jesteście w stanie żyć bez balsamów do ciała, to pewnie polubicie masła i musy do ciała Perfecta. Znakomicie nawilżają i cudownie pachną. Na naszej liście znalazł się również antycellulitowy balsam do ciała AA i pod prysznic Eveline.

Więcej kosmetycznych hitów:

