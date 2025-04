W tym miesiącu niestety musiałam was trochę oszukać, bo zamiast 7 hitów miesiąca jest 8 :) Wybaczcie, ale niestety nie byłam w stanie się zdecydować.

1. Szampon do włosów suchych Estel, cena, ok. 57 zł

Mam cienkie włosy, które szybko się przetłuszczają, a do tego przylegają, jakby były przyklejone do głowy. Jednym słowem dramat! Moi wybawieniem okazał się w ostatnim czasie szampon (mało znanej w Polsce) marki Estel. Po jego zastosowaniu włosy znakomicie się układają i są uniesione u nasady.

Nie jestem wielką fanką kosmetyków tej marki, ale błyszczyk pokochałam od pierwszego użycia. Ba... Nawet więcej, obecnie jest moim ulubionym. Delikatnie nawilża moje przesuszone usta i nadaje wargom subtelny kolor.

Pianka znakomicie oczyszcza skórę z pozostałości makijażu, zanieczyszczeń oraz nadmiaru sebum. Zawiera wyciąg z banana, który słynie z bardzo dobrych właściwości pielęgnujących. Miąższ banana znakomicie natłuszcza oraz intensywnie odżywia skórę, dzięki czemu odzyskuje ona dobrą kondycję oraz staje się niesamowicie miękka i przyjemna w dotyku. Banan na również działanie antyoksydacyjne (neutralizuje wpływ wolnych rodników) oraz łagodzi podrażnienia.

