Zima to bardzo trudny czas dla naszej skóry. Mróz, silny wiatr i ogrzewanie strasznie ją wysuszają i sprawiają, że jest szorstka. Dlatego w tym miesiącu stawiamy na produkty, które pomogą nam z tym walczyć!

Kosmetyczne hity stycznia!

Czy używałyście kiedyś rozgrzewającego kremu do stóp? Koniecznie musicie! W czasie panujących w ostatnich dniach mrozów był moim zbawieniem (w sytuacjach kryzysowych wspomagałam się jeszcze rozgrzewającą solą do stóp). Ma bardzo lekką konsystencję, błyskawicznie się wchłania i ma przyjemny, cynamonowy zapach. Dla mnie bomba!

Kolejnym hitem tego miesiąca jest balsam do ust Bioderma. Znakomicie nawilża, wygładza i odżywia nawet podrażnione usta. Ma bogatą konsystencję i opakowanie, które ułatwia aplikację. To chyba najlepszy balsam do ust, jaki miałam!

Kocham kosmetyki marki Ziaja! Moja miłość jest jeszcze większa, gdy przypominam sobie, że to polska marka. Z niecierpliwością czekam na wszystkie nowości i z wielką przyjemnością je testuje. W ostatnich tygodniach w moje ręce wpadła seria Cupuacu. Jako pierwszy otworzyłam brązujący krem do twarzy. Ma bardzo ładny zapach, dobrze nawilża i delikatnie brązuje. Efekt jest bardzo subtelny - nie zrobicie sobie nim krzywdy. Skóra muśnięta słońcem w środku zimy? My jesteśmy na tak!

