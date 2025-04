W dzisiejszym zestawieniu kosmetyków, które warto przetestować znalazło się kilka nowości. Jednak pojawiło się również parę starszych produktów. Jesteście ciekawe jakich? Zajrzyjcie do naszej galerii poniżej!

Reklama

Jakie kosmetyki warto przetestować w sierpniu?

Już pewnie macie dosyć, ale my nadal namawiamy was to przetestowania peelingu do twarzy marki It's skin - jest genialny. Warto zwrócić uwagę na ujędrniające masło do ciała Ziaja - świetnie nawilża, po jego zastosowaniu skóra jest miękka i delikatna. W naszej kosmetyczne zagościła ostatnio również maska korygująca na noc od Bielendy - nie jesteśmy w stanie potwierdzić efektów korygowania, ale bardzo fajnie nawilża.

Ale musimy wam pokazać również nowości, w których zakochałyśmy się od pierwszego użycia. Obłędny olejek do włosów i ciała Loreal Professionnel - skóra mieni się tysiącem złotych drobinek i ten zniewalający zapach. Dołączyłyśmy również do grona wielbicielek peelingów marki Lirene - nam szczególnie spodobał się ten o zapachu mango. A na koniec nowa odsłona uwielbianego przez wiele kobiet zapachu Daisy Dream. Teraz czas na Daisy Dream Forever - to lekka kwiatowo–owocowa kompozycja, która urzeka od pierwszej chwili.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

9 topowych odżywek do rzęs

9 kosmetyków, na których możesz zaoszczędzić

6 nietypowych kosmetyków do oczyszczania skóry