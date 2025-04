Pokazujemy wam bardzo dużo kosmetyków, jednak tym razem zebrałyśmy produkty, które lubimy najbardziej. W naszym dzisiejszym zestawieniu znajdziecie jedynie kremy, szampony, perfumy i balsamy, na których punkcie oszalałyśmy.

Jesteśmy szczęściarami i mamy okazję testować dużą ilość kosmetyków. Jednak nie ma się co oszukiwać, niestety nie wszystkie skradły nasze serca i zostały z nami na dłużej. Czasem jednak pojawiają się na rynku produkty, bez których nie wyobrażamy sobie codziennej pielęgnacji. Jakie trafiły na naszą listę?

Jakie kosmetyki znajdziecie w naszych łazienkach?

Na pierwszy ogień weźmy płyn micelarny. Od bardzo długie czasu jesteśmy wierne czerwonej Biodermie. W ostatnim czasie dołączyła do niej również Mixa. Obydwa płyny są cudownie i używamy ich naprzemiennie. Kolejny na naszej liście jest krem do rąk Hemp Hand Protector od The Body Shop. Ma dość ciężką formułę i używamy go jedynie na noc, ale nic nie nawilża dłoni tak dobrze.

Jeszcze jakiś czas temu nie przywiązywałyśmy specjalnej wagi do szamponów do włosów. Ważne było, aby spełniały swoją podstawową funkcję, czyli myć włosy. Wszystko zmieniło się, gdy poznałyśmy markę Kavin Murphy. Jeżeli chodź raz, użyjecie tych kosmetyków, nie będziecie chciały zamienić je na żadne inne. Naszym ulubionym produktem jest szampon oczyszczający z toksyn.

Codziennej pielęgnacji twarzy nie wyobrażamy sobie bez marki Obagi. Do ulubionych produktów należy serum z witaminą C i długotrwale nawilżający krem Hydrate. Ale w naszych łazienkach znajdziecie również krem matujący SPF 50 i krem pod oczy.

Każdego ranka budzi nas żel pod prysznic o zapachu nektarynki i białej brzoskwini od La Petite Marseille, a przed snem uspokaja Caring Protection Dove. Ten ostatni działa jak balsam do ciała! A jeżeli już o nich mowa. To od wielu lat jesteśmy zakochane w maśle do ciała o zapachu mango z The Body Shop. Po jego zastosowaniu skóra jest gładka i ten zapach.

Co jeszcze znajdziecie na naszych półkach w łazience? Zajrzyjcie do naszej galerii!

