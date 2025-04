Początek miesiąca to czas na kolejne zestawienie kosmetyków, które warto wypróbować. Tym razem na mojej liście znalazł się m.in. najnowszy zapach od marki Avon, najnowsza linie lakierów Sally Hansen i maseczka do twarzy z olejem z konopi.

Nowości kosmetyczne na październik 2017

Jakie kosmetyki warto przetestować w październiku?

W ostatnich dniach do redakcji trafiła cała seria kosmetyków Arkana z olejem konopnym. Jednak moim zdaniem najciekawszym produktem jest naprawcza maka-krem na noc, która zawiera 40% oleju z konopi i maku. Działa przez całą noc, kiedy skóra najbardziej potrzebuje regeneracji. Idealna do skóry nadreaktywnej z tendencją do suchości, łuszczenia i podrażnienia. Jest odpowiednia nawet dla osób ze schorzeniami dermatologicznymi.

Dalej zostaje w wątku nocnej pielęgnacji. Rene Furtener to marka, która tworzy znakomite kosmetyki do włosów. Tym razem do sprzedaży trafiła regenerująca kuracja do włosów bardzo suchych. Bogata formuła produktu łączy legendarne składniki - masło Shea i olejki Shea, które wnikają w głąb włosa przez całą noc, aby długotrwale odżywić i odbudować jego strukturę. Produkt najlepiej nakładać wieczorem, rozprowadzić równomiernie na włosach i zostawić na całą noc.

W ostatnim czasie swoją wielką premierę miała woda perfumowana Eve Duet od Avon. To pierwszy duet zapachów, które można dowolnie mieszać. Oba zapachy zaprojektowane zostały w idealnej harmonii. Dzięki temu można nosić je osobno lub samodzielnie skomponować zapach, który odzwierciedla nasz charakter i nastrój.

