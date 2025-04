Mamy świadomość, jak ciężko jest znaleźć kosmetyk, który będzie spełniał wszystkie nasze wymagania. A do tego będzie dostosowany do naszych potrzeb. Dlatego przygotowałyśmy dla was nowy cykl. Będziemy zamieszczały w nim jedynie produkty, które przetestowałyśmy na własnej skórze i uważamy, że są godne polecenia. To co? Zaczynamy!

Kosmetyczne hity października

Na pierwszy ogień idzie tusz do rzęs Grandiose Mascara marki Lancome. To kosmetyk, które mam w swojej kosmetyczce już bardzo długo. Moje pierwsze doświadczenia z tym produktem były bardzo słabe - użyłam go raz i stwierdziłam, że to nie jest moja bajka. Po kilku miesiącach stwierdziłam, że dam mu jeszcze jedną szansę... i to była miłość od drugiego użycia. Teraz się z nim nie rozstaje. Muszę wspomnieć, że od jego otwarcia mija już 10 miesięcy, a on nadal ma świetną konsystencję i się nie kruszy.

Nude Cushion Foundation to nowość w ofercie marki IsaDora. Podkład w poduszce - brzmi bardzo zagadkowo, ale to innowacyjne podejście do klasycznego podkładu w płynie. Przyznam, że to wygodny produkt, który jest idealny do poprawek makijażu w ciągu dnia. Jednak dla mnie najważniejsze jest, że mogę uzupełniać - gdy się skończy, wystarczy dolać do pudełeczka podkład w płynie.



Moją nową miłością jest również woda perfumowana Miu Miu - to pierwszy zapach, który wypuścił ten znany dom mody. Nie znając jeszcze zapachu, zakochałam się w kolorowym retro flakonie. Jak się później okazało, w jego wnętrzu kryje się kwiatowo-drzewna kompozycja, która jest niezwykle nowoczesna i wyrafinowana. Jestem przekonana, że ten zapach zostanie ze mną na dłużej.

Here at last! Discover more about the first Miu Miu fragrance on MiuMiu.com #MiuMuse #MiuMiuParfum Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Miu Miu (@miumiu) 10 Wrz, 2015 o 2:45 PDT

