Kosmetyczne hity na zimę 2017

Zima to bardzo ciężki czas dla naszej skóry i włosów. Wtedy wymaga ona specjalnej i szczególnej pielęgnacji. Delikatne balsamy zamieniamy na cięższe masła do ciała, kwiatowe zapachy zastępujemy perfumami o ciepłych i otulających nutach.

W naszych zimowych kosmetyczkach nie może zabraknąć kosmetyków nawilżających. Krem do rąk, rozgrzewający krem do stóp, balsam do ust i ciała to podstawa.

Szczególną wagę przykładamy do pielęgnacji twarzy. Zimowe miesiące to dobry okres na kuracje kwasami i (lub) retinolem. Jednak w czasie ich trwania musimy liczyć się z okresowym złuszczaniem naskórka. W tym czasie zbawienny będzie krem marki Avene, który doskonale się wchłania i łagodzi podrażnienia. Nie można zapomnieć również o ochronie przeciwsłonecznej, bo ostre słońce odbijające się od pokrywy śnieżniej, może dać nieźle popalić delikatnej skórze na twarzy.

Mimo siarczystego mrozu i wiatru staramy się zadbać o nienaganny makijaż. Ograniczamy go do minimum i używamy jedynie niezbędnych produktów. Jednak czasem chcemy poczuć się wyjątkowo i sięgamy po cienie do powiek w kolorach ziemi lub (bardzo modną) śliwkową szminkę do ust.

