Mam problematyczną skórę, która w ostatnich tygodniach dała o sobie znać. Dlatego miałam okazję wypróbować kilka ciekawych kosmetyków, z którymi do tej pory nie miałam styczności.

Kosmetyczne hity na wrzesień 2017

Krem Triacneal Expert od Avene uratował moją skórę. Kosmetyk zwalcza niedoskonałości, redukuje blizny potrądzikowe i pomaga w walce ze zmarszczkami. Stosuje się go na noc. Produkt ma działanie antybakteryjnym i przeciwzapalnym, a dodatkowo zapobiega powstawaniu zaskórników i wygładza skórę.

Gosia jakiś czas temu pisała o najbardziej „zapychającym” składniku kosmetyków. Ja również postanowiłam tradycyjny puder matujący zastąpić znacznie lżejszym pudrem ryżowym polskiej marki Pierre Rene. I wiecie co? Moje problemy ze skórą zaczynają odchodzić w zapomnienie!

Na koniec zostawiłam krem CC z wąkrotką azjatycką marki Erborian. Nie chcę zapeszać, ale wydaje mi się, że znalazłam idealny krem korygujący do twarzy. Zapewnia delikatne krycie, nawilża, wyrównuje koloryt skóry i rozświetla. Jeszcze kilka tygodni temu było mi szkoda wydać na niego 170 zł, ale teraz zapłaciłabym każdą kwotę.

