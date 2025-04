Nowości kosmetyczne nowościami, ale na rynku wiele znakomitych kosmetyków, które tylko czekają na odkrycie i wcale nie pojawiły się sprzedaży w ostatnim czasie.

Nowości kosmetyczne na wrzesień 2016

Kosmetyki, które warto wypróbować we wrześniu

W świecie pielęgnacji można zauważyć coraz większe zainteresowanie produktami stworzonymi na bazie węgla aktywnego zwanego w kosmetyce czarnym diamentem. Inspiracja tym trendem przyczyniła się do powstania maseczek oczyszczających do twarzy Carbo Detox marki Bielenda. Aktywny węgiel ma działanie antybakteryjne, ma silne właściwości absorbujące, dzięki czemu głęboko oczyszcza skórę. Działa jak magnes - przyciąga i wchłania toksyny, nadmiar sebum oraz inne zanieczyszczenia. Skutecznie oczyszcza pory, wyrównuje koloryt skóry i zapobiega powstawaniu wyprysków. To maseczki do zadań specjalnych!

Z wypiekami na twarzy przyjęłam wiadomość, że kosmetyki marki NARS będą dostępne w Polsce. Jednym z moich ulubionych produktów z ich oferty jest rozświetlacz w kremie. Kobiety na całym świecie kochają kolor Orgasm, ale ja zdecydowanie bardziej lubię odcień Copacabana. Ma delikatny różowy kolor, który dodaje skórze blasku i świeżości.

Te kosmetyki w błyskawicznym tempie znikają ze sklepowych półek

Na co dzień maluje się delikatnie, a cieni do powiek używam tylko na większe wyjścia. Tydzień temu byłam na weselu i oczywiście w mojej kosmetyczne wylądowała paleta do makijażu oczu Too Faced. Bardzo ją lubię, ale po raz kolejny przekonałam się, że jest najlepsza i niepowtarzalna, a do tego kosmetyk utrzymuje się na powiece przez wiele godzin. Cienie zawierają prawdziwe kakao w proszku, które sprawia, że niesamowicie pachną. Paleta jest doskonale skomponowana. Naturalne brązy, delikatne róże i wyrafinowane odcienie śliwki idealnie do siebie pasują.