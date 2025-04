Mimo że na rynku jest dostępna ogromna ilość kosmetyków, to ciężko jest znaleźć produkty warte uwagi. A tym bardziej takie, na które warto wydać dość dużą sumę, bo umówmy się szminka za 150 zł to bardzo duży wydatek.

Kosmetyki, które warto poznać

Na naszej liście znalazła się pomadka o aksamitnej, kremowej konsystencji Rouge Volupte Shine od YSL, która nawilża i nadaje olśniewający kolor. Jednak nie dajcie się zwieść tym intensywnym odcieniom, bo szminka daje bardzo subtelne zabarwienie, które jest idealne na co dzień.

Od wielu lat mamy słabość do kosmetyków marki Benefit. To może być związane z naszymi pierwszymi drogimi zakupami. Tusz do rzęs They're Real!, to klasyk, do którego bardzo często wracamy, a rozświetlacz Watt's Up!, zawsze towarzyszy nam w czasie wyjazdów. Teraz do grona naszych ulubieńców dołączył róż GALifornia. Ten słoneczno-koralowy kosmetyk nada policzkom blask i sprawi, że będziecie wyglądały jak po powrocie z wakacji. Połyskujące złoto miesza się z ciepłym różem, tworząc wspaniały słoneczny look.

Chyba oficjalnie możemy przyznać, że jesteśmy uzależnione od rozświetlaczy. Teraz naszym hitem jest paleta marki Too Faced. Produkty, które znalazły się w zestawie Sweet Peach Glow, mogą służyć jako róż i puder brązujący. Dodatkowo zawierają korzystny dla skóry wyciąg z brzoskwini, nadająca twarzy naturalny i promienisty wygląd.

