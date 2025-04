Jesienią i zimą skupiam się na pielęgnacji. Cierpliwie wklepuje balsamy do ciała, olejki, nakładam maseczki i używam serum. To wyraźnie widać w moim zestawieniu na styczeń.

Reklama

Jaki makijaż, fryzury i paznokcie będą modne w sezonie wiosna-lato 2018?

Kosmetyki, które warto przetestować w styczniu

Zacznę przekornie od makijażu. W tym miesiącu zwróciłam uwagę na dwa kosmetyki. Pierwszy to rozświetlający krem BB od Holika Holika, który znakomicie ujednolica koloryt cery, koryguje niedoskonałości i zapewnia efekt rozświetlenia. Drugi to baza pod tusz do rzęs marki Benefit, która może być stosowana przed nałożeniem tuszu lub samodzielnie. Ma orzechowy kolor, który sprawi, że kolor oczu będzie bardziej wyrazisty, a rzęsy delikatnie podkreślone i wydłużone.

Zimą chętnie testuje wszelkiego rodzaju olejki - niestety ta formuła nie sprawdza się u mnie wiosną i latem. Olejek marki Nuxe znam bardzo dobrze, ale ten kultowy kosmetyk ma teraz wzbogaconą konsystencję. W nowej formule zwiększono stężenie olejków roślinnych. Dzięki temu produkt wzmacnia warstwę hydrolipidową naskórka i pozostawia skórę gładką jak satyna.

Jednym z moich największych kosmetycznych odkryć jest olejek do mycia twarzy marki KOI. Jest doskonały do demakijażu twarzy i oczu. Jego unikalna formuła daje skórze komfort i nie powoduje efektu “ściągnięcia" skóry.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Tuszują cienie i dodają skórze blasku! 9 najlepszych korektorów pod oczy

Jakie paznokcie hybrydowe będą modne? Znamy 6 najważniejszych trendów 2018 roku

Chcecie mieć modny manicure? Te trendy ZAWSZE będą na czasie!