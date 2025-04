Lipiec i sierpień to czas, gdy trochę zwalniam. Mam więcej czasu dla siebie i mogę sobie pozwolić na rzeczy, które w czasie pozostałych miesięcy nie wchodzą w grę. W tym czasie testuje również najwięcej kosmetyków. Co zachwyciło mnie w tym miesiącu?

Reklama

Najmodniejsze perfumy na jesień 2017

Kosmetyczne hity na sierpień 2017

Obecnie jestem zakochana w satynowym lakierze do paznokci od marki Avon. Wybaczcie, że w zestawieniu znalazł się różowy kolor, ale mojego ulubionego (srebrnego - disco diva) nigdzie nie mogłam znaleźć. Po nałożeniu go na paznokcie można odnieść wrażenie, że składa się z milionów maleńkich połyskujących drobinek. Jeżeli nie jesteście fankami matowych lakierów, to wystarczy, że nałożycie na niego błyszczący top coat.

Moim kolejnym odkryciem jest hybrydowy lakier do paznokci Semilac. Oczywiście nie mówię tutaj o jego formule, bo ją wszystkie pewnie doskonale znacie, a o kolorze. Przysięgam, że tak pięknego różu nigdy w życiu nie widziała. Uwierzcie mi na słowo! Kolor 520 (Clear Amarant) możecie kupować w ciemno.

Ostatnio w moje ręce wpadł delikatny krem koloryzujący z SPF 40 (!!!) od marki Origins. Bardzo dobrze nawilża i odżywia skórę, a jednocześnie znakomicie ją rozświetla i pozostawia jedwabiście gładką. A dzięki technologii pigmentów mineralnych zapewnia delikatną koloryzację. Ja używam go zawsze, gdy zależy mi na delikatnym makijażu lub chcę oszczędzić kilka minut i nie mam czasu na nałożenie kremu nawilżającego oraz podkładu. Dla mnie ogromnym plusem jest także wysoki filtr SPF 40. To idealny kosmetyk na wakacyjne wyjazdy!

Reklama

Wybór redakcji: nasze ulubione kremy BB