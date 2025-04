Testowanie nowych kosmetyków to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy na świecie. Najnowsze rozwiązania, niespotykane konsystencje oraz nowoczesne składy potrafią zaskoczyć każdego.

Dzisiaj przygotowałam galerię z kosmetykami do pielęgnacji i makijażu, które warto wypróbować w tym miesiącu.

Kosmetyki, które warto wypróbować w marcu

Widziałaś już najnowszy rozświetlacz marki Max Factor? Miracle Glow Duo to podwójna formuła rozświetlacza oraz korektora, która została zaprojektowana tak, aby umożliwić ci wybór między naturalnym rozświetleniem, a intensywnie połyskującą poświatą. Produkt ma lekką formułę, która pozwala stworzyć naturalny efekt, pasujący do każdego rodzaju cery. Dzięki możliwości wyboru z trzech różnych odcieni nie będziesz miała problemu z dopasowaniem odpowiedniego koloru do swojej karnacji.

Stymulujący szampon od Rene Furterer jest dla wszystkich osób, które borykają się z problemem wypadania włosów. Triphasic to bezsilikonowy szampon do częstego stosowania. Jest szczególnie polecany osobom z problemem progresywnego, reakcyjnego lub nagłego wypadania włosów. Może być stosowany przez kobiety i mężczyzn.

Uzupełnieniem codziennej pielęgnacji jest booster nawilżający marki Vichy, który w innowacyjny sposób pielęgnuję naturalną barierę ochronną skóry. Dzięki połączeniu 11 kluczowych składników w tym Wody Termalnej z Vichy i kwasu hialuronowego powstał Mineral 89. Stosowany regularnie (podczas porannej pielęgnacji), pozostawia skórę odpowiednio nawilżoną i gotową do walki ze szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

