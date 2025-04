Co miesiąc nowości kosmetyczne zalewają rynek. Tylko na które produkty warto zwrócić uwagę? Już po raz kolejny pokazuje wam kosmetyczne hity. Co trafiło na moją listę tym razem?

Kosmetyczne hity na maj 2017

Zacznę od dość dziwnego produktu - pudru złuszczającego marki Galenic. To doskonałe połączenie skuteczności peelingu mechanicznego i niezwyklej delikatności, która otula skórę. Kosmetyk składa się z czterech naturalnych pudrów. Bezwodna formuła zapewnia znacznie większą skuteczność. Zapewnia doskonałe oczyszczenie, po jego zastosowaniu skóra staje się miękka i pozbawiona wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Jak go stosować? Wystarczy odrobinę produktu wysypać na wilgotne dłonie i delikatnie masować twarz.

Jakiś czas temu do testów dostałam suflet do ciała marki Sanctuary Spa. Przyznam szczerze, że wcześniej nie znałam tej marki i bardzo tego żałuję. Bo balsam do ciała w formie sufletu okazał się kapitalny. Delikatny i lekki jak chmurka. Konsystencją przypomina bitą śmietanę, ale odrobina produktu pozwala nawilżyć całe ciało. Duży plus przyznaję również za delikatny, ale bardzo przyjemny zapach.

Uwielbiam odżywki do włosów w sprayu. Mają lekką formułę i nie obciążają moich delikatnych włosów. Ostatnio do grona moich ulubieńców dołączyły dwa zupełnie inne produkty. Pierwsza to ziołowa odżywka czarna rzepa od marki Barwa, a druga to ekspresowa odżywka Hairmilk od Nivea. Mają bardzo przystępną cenę, nie obciążają włosów, a po ich zastosowaniu włosy są miękkie w dotyku.

