Planujecie zakup nowego kremu do twarzy, serum, tuszu do rzęs, a może szukacie ciekawych perfum. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jakie kosmetyki warto przetestować w tym miesiącu.

Kosmetyki, które warto przetestować w lutym

Jeżeli szukacie lekkiego pudru mineralnego, który utrwali makijaż to przyjrzyjcie się dokładniej kosmetykowi Be Perfect Finishing Smoothing Powder marki Lorigine. Zawiera precyzyjnie dobraną kompozycję pigmentów mineralnych, by tonalnie dopasować się do kolorytu skóry. Rozprasza światło i gwarantuje matowe wykończenie makijażu. Idealny dla każdego typu cery, również do skóry bardzo wrażliwej. Możecie go kupić w Rossmannie.

Każda kobieta, która miała okazję używać palety do makijażu od Too Facedwie, że te cienie, róże i rozświetlacze nie mają sobie równych, a do tego bajecznie pachną. Dzięki najnowszej propozycji tej kultowej marki wyczarujecie metaliczny makijaż oka, który możecie prezentować w wersji dziennej i wieczorowej. Cienie nasycone są prawdziwym złotem, dzięki któremu uzyskacie luksusowy i wyrazisty efekt, oraz kultowym ekstraktem z kakao, dzięki któremu paleta pachnie uwodzicielską czekoladą.

