Hybrydowy lakier do paznokci, uroczy róż do policzków, znakomita baza pod makijaż i nowa woda perfumowana marki Calvin Klein. To tylko niektóre kosmetyki, które zachwyciły mnie w tym miesiącu. Co jeszcze znalazło się na mojej liście? Zajrzyjcie do galerii!

Kosmetyczne hity na luty 2017

Na co dzień zadowalam się delikatnym kremem BB, który wyrównuje kolor skóry. Jednak przed wielkim wyjściem sięgam po bazę pod makijaż, która wygładza i rozświetla. Ostatnio moim faworytem jest produkt Optical Illusion od Urban Decay. Kosmetyk ma subtelnie różowy odcień, po wyschnięciu tworzy częściowo transparentne, matowe wykończenie. Jak sugeruje nazwa, działa na zasadzie optycznej przesłony, która rozprasza światło z efektem soft-focus. Rezultaty? Idealna porcelanowa cera.

A co powiecie na nową odsłonę kultowego zapachu Eternity Calvin Klein? Eternity Intense opiera się na emocjach kultowego oryginału, które zostały połączone z energetycznymi nutami wodnych kwiatów. Waniliowa baza sprawia, że jest absolutnie uzależniający. Jego intensywność pochodzi od zmysłowego serca irysa, które pogłębia kobiecość i elegancję.

Już po 30. roku życia skóra zaczyna tracić jędrność i elastyczność. Staje się coraz bardziej sucha i cienka, a do tego pojawiają się na niej pierwsze zmarszczki. Jednak dzięki najnowszym odkryciom współczesnej kosmetologii możemy z tym skutecznie walczyć.

Wypełniacz zmarszczek z jadem węża Snake Filler Clarena stanowi alternatywę dla cieszących się dużą popularnością z użyciem toksyny botulinowej. Ten nowatorski produkt hamuje skurcze mięśni, co przyczynia się do wygładzenia zmarszczek i zapobiegania powstawaniu nowych. A efekt zastosowania jadu węża na skórę jest widoczny już po upływie kilku sekund od aplikacji preparatu.

Jednak moim ulubionym kosmetykiem w tym miesiącu został piękny róż do policzków marki Collistar.