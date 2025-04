Przyznamy szczerze, że ciężko nas zaskoczyć. Jednak czasem zdarzają się kosmetyczne perełki, które wywołują na naszej twarzy delikatne rumieńce. Pędzel do tworzenia objętości na włosach, rozświetlający szampon czy enzymatyczna maseczka na bazie dyni. Brzmi niesamowicie!

Kosmetyki, które wywołują u nas rumieńce

Do tego zestawienia starałyśmy się wybrać kosmetyki, które w jakiś sposób na zaskoczyły. Tym razem listę otwiera rozświetlająca mgiełka do ciała o zapachu brzoskwini i mango marki Tutti Frutti. Pięknie pachnie i przypomina nam o upalnych dniach!

Skoro jesteśmy już przy polskich kosmetykach, to koniecznie musimy wspomnieć o oliwkowym maśle do ciała Barwy. To klasyk do którego lubimy wracać. Doskonale nawilża, ma delikatny zapach i nie pozostawia na skórze tłustego filmu.

Co powiecie na rozświetlający szampon do włosów? Linia Lumicia od marki Rene Furterer odpowiada na potrzeby włosów matowych i pozbawionych blasku. Neutralizuje kamień w twardej wodzie i przeciwdziała uporczywemu elektryzowaniu się włosów. Wydobywa ich naturalny połysk, a także ułatwia rozczesywanie i nawilża. Dodatkowym atutem jest piękny, orzeźwiająco-korzenny zapach.

Doskonale wiecie, że mamy słabość do rozświetlaczy i bronzerów. Dlatego nie będziecie zaskoczone, że znów odkryłyśmy coś nowego. Tym razem padło na rozświetlający puder Smashbox. Daje niesamowity blask i z powodzeniem może zastąpić róż.

