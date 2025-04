W tym miesiącu odkryłam kilka świetnych kosmetyków, które sprawiły, że moja codzienna pielęgnacja jest prawdziwą przyjemnością.

Kosmetyczne hity na kwiecień 2018

Uwielbiam azjatyckie kosmetyki i chętnie testuję wszystkie trafiające do mnie nowości. Ostatnio w ręce wpadł mi produkt czyszczący wash-off z bąbelkami, które oczyszczają i nawilżają skórę. Jak go używać? Po umyciu twarzy wystarczy nałożyć produkt i pozostawić na 3-5 minut aż do pojawienia się bąbelków. Ten cudowny kosmetyk znajdziesz w ofercie marki Tonymoly.

Jeżeli chętnie używasz szminek i nie znasz jeszcze Studded Kiss od Kat Von D, to musisz to zmienić. Te pomadki są wspaniałe! Są znakomicie napigmentowane, bardzo łatwo się nakładają, mają intensywne kolory i nie wysuszają ust.

Bardzo chętnie używam kosmetyków do makijażu, ale najważniejsza jest dla mnie odpowiednia pielęgnacja. Być może dlatego polubiłam dermokapsułki rewitalizujące marki Dr Irena Eris. Ten wygodny w użyciu kosmetyk zawiera koncentrat witaminowo-rewitalizujący, który jest podany w pojedynczych dozach i jest przeznaczony do aplikacji na twarz oraz szyję. Błyskawicznie regeneruje zmęczoną, odwodnioną i przesuszoną skórę.

