Im jestem starsza, tym większą uwagę przywiązuję do pielęgnacji. Obecnie w mojej łazience jest bardzo dużo kremów nawilżających, odżywek, maseczek, emulsji, balsamów do ciała i toników. Produkty do makijażu mogę policzyć na palcach jednej (no dobra dwóch) rąk. To wyraźnie widać również w moich wszystkich zestawieniach.

Serum do twarzy to podstawowy kosmetyk do pielęgnacji twarzy. Czemu zawdzięcza swój sukces?

Jakie kosmetyki warto wypróbować w kwietniu?

Jakiś czas temu dokładniej przyjrzałam się polskiej marce kosmetycznej Yope. Pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, były estetyczne opakowania, a później okazało się, że zostały w nich ukryte fantastyczne kosmetyki. Na szczególną uwagę zasługują kremy do rąk, które mają śliczne opakowania i jeszcze lepszą zawartość. Można w nich znaleźć dużą porcję olejku z oliwek i masła shea, które są stworzone do pielęgnacji przesuszonej i szorstkiej skóry dłoni.

Chyba mogę oficjalnie powiedzieć, że jestem ogromną fanką kosmetyków marki Astor . Obecnie używam nawilżającego podkładu, który wyrównuje koloryt, jest lekki jak mgiełka, a do tego kryje wszystkie niedoskonałości. Jednak moją nową miłością są lakiery do paznokci. Mimo że paleta kolorystyczna jest bardzo ograniczona, to wszystkie kolory w 100% trafiają w mój gust - intensywne w odcieniach różu i czerwieni.

Skoro już mowa o lakierach do paznokci to koniecznie muszę wspomnieć o zestawie pielęgnacyjnym spa do paznokci marki Semilac. Jest to 5 preparatów, które zapewniają kompleksową regenerację skórek i paznokci. Produkty są zapakowane w bardzo ładne (różowe) opakowanie, więc mogą być fajnym prezentem dla każdej wielbicielki kosmetyków.

