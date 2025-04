Lato nas w tym roku nie rozpieszcza, więc nadejście jesienie nie będzie wyjątkowym szokiem. Pewnie dlatego tak szybko postanowiłyśmy przejrzeć trendy na nadchodzący sezon i wybrać kosmetyki, które będą hitem jesieni i zimy.

6 najważniejszych trendów w manicure na jesień-zima 2017/2018

Kosmetyczne hity na jesień 2017

Paleta kremowych cieni od marki MAC ma oryginalne i bardzo modne kolor. Kosmetyk bardzo długo utrzymuje się na powiecie i daje nieziemski efekt. My najczęściej malujemy sobie nimi kreskę, która jest doskonałym uzupełnieniem delikatnego makijażu. Połyskujący top coat na usta (!) i niebieskie cienie do powiek to must-have, który powinien się znaleźć w kosmetyczce każdej wielbicielki makijażowych trendów.

Dla nas ogromnym zaskoczeniem jest powrót "płaskich" twarzy. Jesienią zapominamy o konturowaniu, a kości policzkowe podkreślamy jedynie delikatnym różem. Musimy przyznać, że nie jesteśmy fankami tej tendencji, dlatego w galerii pojawił się również przepiękny rozświetlacz.

