Co miesiąc pokazuje wam kosmetyki, które zapadły mi w pamięć, są warte uwagi i warto je wypróbować chociaż raz w życiu. Co trafiło do zestawienia w tym miesiącu?

Reklama

Nowości kosmetyczne na grudzień 2017

Kosmetyczne hity grudnia

Bless Me to nowa marka na polskim rynku kosmetycznym. W ofercie znajdziecie obecnie tylko jeden produkty, ale gwarantuję, że pokochacie go od pierwszego użycia. Rozświetlające serum to wielozadaniowy kosmetyk, który możecie nakładać bezpośrednio na twarz, wymieszać z podkładem, lub dodać do kremu. Delikatne drobinki dodają skórze blasku i sprawiają, że jest promienna i rozświetlona. Ten kosmetyki z pewnością zostanie ze mną na dłużej.

Lirene to dobrze wszystkim zanana marka, która specjalizuje się w produktach do pielęgnacji twarzy i ciała. Ostatnio do redakcji trafił witaminowy balsam z olejkiem sezamowym, który został stworzony w oparciu o naturalne składniki aktywne. Lekka konsystencja zapewnia błyskawiczne i długotrwałe nawilżenie, a przepiękny zapach sprawia, że stosowanie go jest ogromną przyjemnością.

Znacie detoksykująco-odbudowujący krem-maskę na noc od Evree? Ten kosmetyki oczyszcza z toksyn, regeneruje i odżywia skórę. Wystarczy nałożyć maskę na skórę twarzy

i szyi, a już rano będziecie mogły cieszyć się promiennym wyglądem. Kompleks anti-pollution (botaniczny koktajl) oczyszcza skórę z toksyn i wycisza mikro stany zapalne spowodowane zanieczyszczeniem środowiska. Ekstrakt z czarnej róży przywraca skórze równowagę, a kolagen opóźnia pierwsze procesy starzenia i dodaje skórze niezwykłego blasku.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Żelowe paznokcie bez lampy UV? 5 sprawdzonych lakierów, które dadzą ten efekt

Nie wiesz jaki prezent kupić siostrze, mamie czy przyjaciółce? Gwarantujemy, że to najlepszy pomysł

Zabieg na stopy dla leniwych! Ty odpoczywasz, a pedicure robi się sam!