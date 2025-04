Grudzień jest podporządkowany lepieniu pierogów, kupowaniu prezentów i oglądaniu świątecznych filmów, ale oczywiście na zapominam o chwili tylko dla siebie. W czasie zimowych miesięcy stawiam na nawilżanie i regenerację. Odżywczy krem do rąk i balsam do ciała ma zawsze pod ręką.

Reklama

Nie wiesz jaki prezent kupić siostrze, mamie czy przyjaciółce? Gwarantujemy, że to najlepszy pomysł

Kosmetyki, które warto przetestować w grudniu

W moim zestawieniu pojawiły się dwa kremy do rąk. Jeden z nich ma praktyczne opakowania i cudowny zapach, a drugi ma w swoim składzie olej konopny, który ma cudowne właściwości nawilżające. Skoro już jestem przy dłoniach to wspomnę również o kapitalnych kremie do stóp marki Evree - sprawia, że są miękkie, a skóra rogowacieje znacznie wolniej.

Jeżeli macie suchą skórę to koniecznie wypróbujcie regenerujący balsam do ciała Mixa. Błyskawicznie nawilża, jeszcze szybciej się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu. Idealny na okres zimowy!

Słyszałyście już o marce Nude by Nature? Powstała w 2008 roku w Australii. Na początku w ofercie były zaledwie trzy podkłady mineralne, puder i bronzer. Marka powstała w odpowiedzi na oczekiwania ludzi i świadome podejście do zdrowego stylu życia. Nude by Nature ma w swojej ofercie kosmetyki do makijażu, które dbają o zdrowy wygląd skóry. My jesteśmy oczarowane.

Reklama

Więcej kosmetycznych nowości:

Żelowe paznokcie bez lampy UV? 5 sprawdzonych lakierów, które dadzą ten efekt

Zabieg na stopy dla leniwych! Ty odpoczywasz, a pedicure robi się sam!

Najładniejsze zestawy kosmetyków na Święta 2017