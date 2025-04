Początek lata zobowiązuje! W tym miesiącu skupiłam się na ochronie przeciwsłonecznej i pielęgnacji zniszczonych włosów. Zobacz, jakie kosmetyki polecam w tym tygodniu.

Kremy do twarzy nowej generacji! Chronią przed szkodliwym działaniem słońca i są idealne pod makijaż

Kosmetyczne hity na czerwiec 2018

Mam bzika na punkcie ochrony przeciwsłonecznej. Kremów z wysokim filtrem używam nawet w okresie jesienno-zimowym. A latem zamiast balsamów do ciała używam kosmetyków do opalania. W czasie ostatnich tygodni wpadły mi w ręce dwa ciekawe kremy zapewniające ochronę przed szkodliwym działaniem słońca. Pierwszy jest przeznaczony do pielęgnacji twarzy, zawiera witaminę D3 i filtr SPF 50. Ma lekką konsystencję, nie pozostawia białej warstwy i można go stosować przez cały rok. Znajdziesz go w ofercie marki Bandi.

Drugi pochodzi z portfolio marki Eisenberg. Jest bardzo delikatny, ma nowatorski, niewidoczny filtr o szerokim spektrum działania i podwójną ochroną przed promieniami UVA/UVB. Dodatkowo przyspiesza opalanie. Pomaga uzyskać jednolitą i rozświetloną opaleniznę. Jest zalecany do skóry bardzo wrażliwej i przy intensywnej ekspozycji na słońce. Byłam zaskoczona, że kosmetyk chroniący przed słońcem tak dobrze nawilża i regeneruje skórę.

Zawsze lubiłam szampony marki Pantene, ale ten kosmetyk sprawił, że zakochałam się w nich bez pamięci. Intensywnie regenerujący szampon do włosów 3w1, który nie tylko myje włosy, ale także wnika w ich głąb i uzupełnia składniki odżywcze. Przełomowa formuła wykracza poza samo oczyszczanie, dzięki technologii Pro-V Nutrient Blends, która doprowadza składniki odżywcze głęboko do wnętrza włosa.

