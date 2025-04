Czerwiec to pierwszy letni miesiąc, który funduje nam solidne upały. Temat filtrów przeciwsłonecznych i redukcji cellulitu podejmowałam już we wcześniejszych miesiącach, wiec teraz zostaje czas na przyjemności. Tym razem stawiam na upiększanie.

TOP 5 na czerwiec 2017 - wybór redaktor działu Uroda

Kosmetyczne hity na czerwiec 2017

Jednym z moich ulubionych kosmetyków ostatnich tygodni jest rozświetlający suchy olejek marki Isa Dora. Ja używam go jedynie do ciała, ale producent zapewnia, że jest doskonały również do włosów i twarzy. Dlaczego go tak polubiłam? Bo znakomicie nawilża, dodaje skórze blasku (złote drobinki wyglądają obłędnie) i delikatnie opalizuje.

Już wiele razy wam wspominałam, że moje paznokcie pozostawiają wiele do życzenia. Dlatego zawsze mam pod ręką odżywkę, która poprawia ich kondycję. Tym razem sięgnęłam po produkt marki Astor. Wygładzająca odżywka pomaga paznokciom odzyskać zdrowy wygląd, a po jej użyciu wyglądają, jak pomalowane pastelowym lakierem do paznokci.

Marki kosmetyczne w ostatnich miesiącach bardzo często sięgają po węgiel aktywny. Obecnie można znaleźć żele do mycia twarzy, maseczki, kremy i peelingi z tym niezwykłym składnikiem. Moją uwagę w ostatnim czasie zwróciła nowość amerykańskiej marki Origins. Oni poszli o krok dalej i stworzyli oczyszczająco-peelingujący puder do twarzy na bazie węgla drzewnego. Głównym zadaniem tego kosmetyku jest oczyszczenie skóry z substancji toksycznych i jej delikatnie złuszczenie.

Kosmetyczna lista zakupów na czerwiec