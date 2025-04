W tym miesiącu znowu udało się nam znaleźć kilka kosmetyków, które nas zachwyciły. Kilka z nich znałyśmy, zaś niektóre okazały się wspaniałymi nowościami. Co tym razem znalazło się na naszej liście?

Kosmetyczne hity marca!

Produktem, który udało się nam odkryć w tym miesiącu jest wzmacniający tonik polskiej marki Mincer Pharma. Jest bardzo delikatny i doskonale odświeża. Zachwyciła nas również nowość od Biodermy. Głęboko nawilżający krem do twarzy Hydrabio Perfecteur pomaga przywrócić skórze naturalną zdolność nawilżenia. Dodatkowy plus przyznajemy za filtry UVA i UVB, które gwarantują wysoką ochronę przed słońcem i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry.

Niestety na jakiś czas musiałyśmy zrezygnować z uwielbianej przez nas hybrydy. Dlatego znów do łask wróciły lakiery do paznokci. Oczywiście za wszelką cenę chcemy odpędzić zimę, więc na naszych paznokciach najczęściej pojawiają się intensywne kolory, które przypominają nam o nadchodzącej wiośnie. Naszym ostatnim odkryciem są lakiery Salon Perfect. Mają bajeczne kolory!

Musimy wspomnieć jeszcze o najlepszym (oczywiście naszym zdaniem) kremie do rąk The Body Shop! Teraz możecie go kupić w limitowanej edycji.

