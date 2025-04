W tym miesiącu na liście najlepszych kosmetyków pojawił się m.in. cudowny peeling do ciała polskiej marki Barwa, naprawczy szampon marki John Frieda czy krem z filtrem do skóry tłustej i trądzikowej Avene. Zobaczcie, dlaczego właśnie one zdobyły moje uznanie!

Kosmetyczne hity maja!

Jakiś czas temu Gosia zaraziła mnie miłością do rozświetlaczy i pudrów brązujących. Mam nawet wrażenie, że to już można nazwać uzależnieniem. Jeżeli tak jak my jesteście fankami tego rodzaju kosmetyków, to koniecznie wypróbujcie puder brązujący Physical Formula.

Jestem zafascynowana azjatyckim rytuałem pielęgnacyjnym i ich podejściem do pielęgnacji. Dlatego właśnie kremy z wysokim filtrem są zawsze w mojej kosmetyczce, a kremu do twarzy używam przez cały. Jakiś czas temu w moje ręce wpadła emulsja Cleanance SPF 50 od Avene, która jest przeznaczony do skóry tłustej i trądzikowej. Ochrona przeciwsłoneczna i właściwości lecznicze. Dla mnie połączenie idealne!

Bardzo lubię peelingi do ciała i żałuje, że nie mogę używać ich każdego dnia. Obecnie jednym z moich ulubieńców jest detoksykujący peeling marki Barwa. Doskonale wygładza skórę, przywraca jej zdrowy koloryt i silnie nawilża. Zaś ekstrakt z trzciny cukrowej wykazuje silne działanie oczyszczające i regenerujące, a zawarty w nim kwas glikolowy odmładza skórę i poprawia jej napięcie.

Jesteście ciekawe, jakie kosmetyki znalazły się jeszcze na mojej liście? Koniecznie zajrzyjcie do galerii poniżej!

