Luty będzie upływał mi pod hasłem nowości. W ubiegłym miesiącu pojawiło się ich na rynku całkiem sporo i przyznam szczerze, że kilka z nich znalazło się w moim zestawieniu. Jednak wśród zaproponowanych produktów, znajdziecie również wiele kosmetyków będących na rynku już od jakiegoś czasu. To co? Zaczynamy!

Kosmetyki, które warto przetestować w lutym

Moją listę w tym miesiącu otwiera nowa odsłona zapachu Giorgio Armani Si - Rose Sygnature. Pewnie już doskonale wiecie, że bardzo lubię ten zapach i niecierpliwością czekam na każdą jego wersję.

Rose Sygnature to oda do prawdziwej kobiecości. Zapach jest kompozycją, która zachwyca. Róża majowa będąca symbolem piękna dołączyła do szlachetnej róży tureckiej. Pełen mocy, a zarazem delikatny i świeży bukiet rozbrzmiewa nutami bergamotki oraz mandarynki. Frezja miesza się z soczystym akordem czarnej porzeczki.

Moją kolejną słabością są kosmetyki do włosów marki Kevin Murphy. Mam wymagające włosy, które bardzo łatwo obciążyć, a na te produkty reagują bardzo dobrze. Kilka dni temu w moje ręce wpadł najnowszy wygładzający szampon tej marki. Seria SMOOTH.AGAIN oparta jest na nowej kationowej technologii, pozwalającej wykryć oraz naprawić uszkodzone i pozbawione nawilżenia fragmenty każdego pasma włosów.

Do grona moich ulubieńców trafił również intensywnie natłuszczający preparat do ciała od Dermedic, który łagodzi i minimalizuje 6 objawów chronicznie suchej i atopowej skóry. Przywraca właściwe proporcje lipidów międzykomórkowych oraz prawidłową spoistość lipidowego płaszcza naskórka. Odbudowuje jego barierowe warstwy ochronne chroniące przed drażniącym działaniem czynników zewnętrznych oraz przenikaniem alergenów, bakterii i grzybów. Łagodzi stany zapalne i regeneruje mikrouszkodzenia skóry. A do tego ma lekką konsystencję, która znakomicie się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustego filmu.

