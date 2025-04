W tym miesiącu udało mi się przetestować sporo kosmetyków. Wszystko dzięki temu, że wybrałam się na późne wakacje. Przed każdym wyjazdem skrupulatnie zbieram wszystkie próbki i zabieram je ze sobą. To doskonała okazja, aby na spokojnie wypróbować kilka nowych produktów. W moim zestawieniu nie ma nowości, to raczej rzeczy, które czekały na odpowiedni moment. Dobry moment!

Po raz pierwszy miałam okazję używać tej kultowej maskary Diorshow. Nie przepadam za dużymi szczoteczkami w tuszach do rzęs, bo najzwyczajniej nie potrafię się nimi pomalować. Jednak tutaj nie miałam żadnego problemu.

Już po nałożeniu pierwszej warstwy rzęsy były wydłużone i delikatnie pogrubione. Bo aplikacji drugiej warstwy było perfekcyjnie - długie i gęste rzęsy. Jeżeli chcecie zainwestować w tusz do rzęs z wyższej półki, to możecie kupować go w ciemno.

To krem o lekkiej konsystencji, która odżywia, odświeża i rozjaśnia skórę. Dzięki innowacyjnemu aplikatorowi nakładanie go jest banalnie proste i błyskawiczne. Jest odpowiedni nawet pod makijaż. Producent zaleca regularne stosowanie kosmetyku, ale ja pierwsze efekty widziałam już po tygodniu.

Świetnie nawilża i łagodzi podrażnioną skórę. Jest bezzapachowy, znakomicie się wchłania, a do tego nie pozostawia na skórze tłustego filmu. Dzięki zawartym w nim składnikom szczególnie polecany jest dla skóry wrażliwej oraz naczynkowej.

