W tym miesiącu stawiam na oczyszczanie i pielęgnację, która dodaje mi energii w jesienne dni. Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie, jakie kosmetyki zachwyciły mnie w tym miesiącu.

Reklama

TOP 5 na listopad 2017: wybór redaktor działu Uroda

Kosmetyczne hity listopada

Jesienią i zimą tradycyjne żele do mycia twarzy zamieniam na odżywcze olejki. Ostatnio w ręce wpadł mi nowy kosmetyk marki Miya. Pięknie pachnie, jest delikatny, nie pozostawia tłustej warstwy, nie podrażnia oczu i nie pozostawia uczucia ściągnięcia. Kosmetyk błyskawicznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, nadmiaru sebum i makijażu. Dla mnie bomba!

Balsam do ust marki Bioderma to doskonale znany produkt do codziennej pielęgnacji. Znakomicie nawilża i regeneruje zniszczone usta, ma działanie łagodzące i przeciwzapalne, a bogata konsystencja balsamu przywraca ustom miękkość i elastyczność.

Jestem właśnie na etapie wyboru nowego zapachu. Moją nową miłością jest woda perfumowana Secret III marki Eisenberg. Ten szyprowo-kwiatowy zapach to skrzyżowanie dwóch światów. W nucie głowy pojawia się odświeżająca i zwiewna bergamotka, której towarzyszy różowy i czarny pieprz. W nucie serca uwodzi nas róża, jaśmin i tajemniczy fiołek. Doskonałym uzupełnieniem jest paczula, cedr, drzewo sandałowe, mech, ambra, czystek, wanilia i piżmo.

Reklama

Nasze hity! Kosmetyczna lista zakupów na listopad