Dni niestety są coraz krótsze i chłodniejsze to czas, kiedy marzymy o ciepłej kąpieli i gorącej herbacie. W okresie jesienno-zimowych dodatkowej uwagi potrzebuje również nasza skóra. Warto wcierać w nią odżywcze balsamy i masła, a żel pod prysznic zamienić na nawilżający olejek. Biorąc pod uwagę jesienne rytuały, stworzyłyśmy listę 10 kosmetyków, które musicie wypróbować w listopadzie.

Na początku nowość, czyli serum do włosów na noc od marki Living Proof. To kosmetyk, który nakłada się przed snem na wilgotne lub suche włosy. Po przebudzeniu można zostawić produkt na włosach lub umyć je szamponem i zastosować odżywkę. Jakie korzyści wynikają z jego stosowania? Podczas snu serum regeneruje włosy, sprawiając, że stają się one widocznie zregenerowane, pełne blasku i podatne na stylizacje. My jesteśmy na tak!

Nasze serce skradła również paleta cieni do powiek Naked Smoky marki Urban Decay. Dzięki doskonale dobranym kolorom będziecie mogły z łatwością wykonać makijaż smoky eye. Jednak po tak intensywnym makijażu skórze przyda się odrobina wytchnienie. Zapewni je tonik nawilżający do twarzy marki AA - delikatnie oczyszcza skórę i łagodzi podrażnienia.

Pewnie wiele z was jest zaskoczona, że w naszym zestawieniu znalazło się regenerujące mleczko do ciała Garnier. To produkt, który zapewne dobrze znacie i chociaż raz w życiu miałyście okazję stosować. Chciałyśmy wam o nim jedynie przypomnieć. Ten balsam bardzo dobrze sprawdza się okresie jesienno-zimowym - świetnie nawilża i zmiękcza skórę.

Więcej kosmetycznych hitów na jesień:

