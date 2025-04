Latem pojawia się mało nowości kosmetycznych. Dlatego w zestawieniu na ten miesiąc znalazło się również kilka kosmetyków, który są na rynku już od jakiegoś czasu, a mi dopiero udało się je poznać. Jesteście ciekawe?

Reklama

Kosmetyki, które warto przetestować w lipcu

Latem chce mieć nieskazitelne ciało pozbawione wszelkich niedoskonałości. Dlatego z uporem maniaka używam wszystkich kosmetyków ujędrniających. Ostatnio jednym z moich ulubionych produktów jest olejek modelujący sylwetkę, który pomaga w walce z cellulitem wodnym od Nuxe. Produkt zawiera olejek eteryczny z zatrwianu, a jego formuła została opracowana, aby zredukować skórkę pomarańczową w najbardziej newralgicznych partiach ciała.

Już wiele razy wspominałam, że jestem fanką azjatyckiej pielęgnacji. Dlatego od pierwszego użycia polubiłam lotion intensywnie nawilżający marki Galenic. Po nałożeniu kosmetyku na twarz skóra jest delikatna i bardziej elastyczna. W skórze otwierają się kanaliki, którymi inne kosmetyki pielęgnacyjne mogą wniknąć do jej wnętrza. Lotion okleja ścianki kanalików, nie pozwala wodzie odparować i pomaga składnikom aktywnym przenikać w głąb skóry. Produkt należy nakładać palcami, nigdy za pomocą płatka kosmetycznego, który wchłonie całą wodę zawartą w mleczku.

Jeżeli walczycie z pierwszymi oznakami starzenia, to do gustu przypadnie wam krem na noc marki Origins. Bardzo dobrze nawilża, pomaga zredukować pierwsze zmarszczki i dodaje skórze sprężystości. W połączeniu z bogatym w elastynę ekstraktem z nasion kopru oraz z przedłużającym młodość strączyńcem oskrzydlonym pomaga zabezpieczyć skórę przed utratą jędrności. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie kosmetyki jeszcze znalazły się w naszym zestawieniu, to koniecznie zajrzyjcie do galerii.



Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Chcesz wyglądać dobrze bez makijażu? Z tymi kosmetykami to możliwe

Dzięki niemu włosy będą szybciej rosły!

Kosmetyki za grosze, które was pozytywnie zaskoczą