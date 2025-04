Latem stawiamy na lekki makijaż i przykładamy szczególną wagę do ochrony przeciwsłonecznej. Dlatego pewnie was nie zdziwi, że do grona naszych bestsellerów trafiły produkty z dwóch kategorii - pomagające w ochronie przed szkodliwym działaniem słońca i pozwalające wykonać praktycznie niewidoczny make-up.

Reklama

12 rzeczy, które warto mieć w wakacyjnej kosmetyczce

Kosmetyczne hity na lato 2017

Pielęgnacja to podstawa, dlatego pod ręką zawsze mamy spray w filtrem SPF 50 i mgiełkę, która jest przeznaczona do stosowania przed i po ekspozycji na słońce. Redukuje wolne rodniki powstałe na skutek oddziaływania promieniowania UV. Dodatkowo zapobiega skutkom fotostarzenia, takim jak zmarszczki, przebarwienia, utrata jędrności skóry czy jej nadmierne przesuszenie.

Od jakiegoś czasu jesteśmy zakochane w rozświetlaczu marki BECAA i szmince zmieniającej kolor od Bell. Zielona pomadka po nałożeniu na usta zmienia kolor na różowy, a jej ton zależy od naturalnego koloru ust. Do tego jeszcze tylko lekki jak piórko podkład tuszujący niedoskonałości i redukujący pory Benefit i jesteśmy gotowe do wyjścia.

Reklama

9 kosmetycznych hitów za mniej niż 15 złotych