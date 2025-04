Wiesz, jak to jest, gdy rano zrobisz piękny makijaż, ułożysz fryzurę, zrobisz makijaż i założysz ulubioną sukienkę, a po południu czujesz się nieświeżo? Masz wrażenie, że nieładnie pachniesz, twoje włosy są przyklapnięte, makijaż spływa, a usta są spierzchnięte? Zna to każda z nas.

Czy istnieje sposób, by wyglądać perfekcyjnie i dziewczęco bez śladów potu, rolującego się makijażu, nieastatycznych włosów i odpryśniętego lakieru na paznokciach? Ten zestaw kosmetyków pomoże!

1. Antyperspirant Rexona Compressed Cotton Dry w aerozolu 75 ml



To hit, który pokocha każda miłośniczka sportu. Miewasz problemy z nadmierną potliwością, pomimo tego, że dbasz o siebie? Po intensywnym treningu nie pachniesz najlepiej? Jeśli tak, to właśnie antyperspirant Rexona Compressed Cotton Dry w aerozolu będzie dla ciebie idealny! To nowość, która nie tylko usuwa przykry zapach, ale i zapewnia świeżość nawet do 24 godzin. Rexona działa w oparciu o technologię Motionsense™. Na czym to polega? Im więcej się ruszasz, tym antyperspirant bardziej ciebie chroni.

To nasz kosmetyczny hit na lato, który dzięki temu, że jest niewielki i poręczny, to zmieści się w prawie każdej torebce. Wszystko dzięki opakowaniu 75 ml, które jest wydajne i wystarcza na tyle samo aplikacji, co standardowe opakowanie 150 ml.

2. Antyperspirant Dove Compressed Original w aerozolu 75 ml

To nasz kolejny kosmetyczny ulubieniec. Sprawdzi się zarówno, jeśli intensywnie pracujesz w biurze, ale i na wakacyjnym wyjeździe. Na czym polega jego fenomen? My uwielbiamy Dove przede wszystkim za zapach i długotrwałą ochronę przed potem. Dove Compressed Original w aerozolu, jak każdy dezodorant Dove, chroni też skórę, pozostawiając ją gładką i miękką przez cały czas. Co więcej, antyperspirant Dove Compressed Original 75 ml wystarcza na tak samo długo, jak klasyczna puszka o pojemności 150 ml, a dzięki małemu i poręcznemu opakowaniu jest idealny do zabrania ze sobą do torebki czy w podróż lotniczą.

3. Rozświetlacz spiekany Honey Bee Queen Bee od Sin Skin

To prawdziwa perełka i jeśli użyjesz jej raz, to po prostu się zakochasz! To idealny kosmetyk dla wszystkich kobiet, które przetestowały już setki rozświetlaczy, ale nadal nie znalazły tego idealnego, który daje niesamowity efekt i długo się utrzymuje. Spiekany rozświetlacz wydobywa ze skóry magnetyzujący i ciepły blask. Produkt ma kremowo-pudrową formulację, dzięki której można łatwo stopniować blask w zależności od rodzaju makijażu. Kosmetyk na wiele godzin pozostawia na skórze złocistą taflę i tworzy efekt tzw. „mokrej skóry”.

4. Tusz do rzęs L'Oreal Efekt Bambi Eyes

Latem twój makijaż szybko spływa? Mamy na to wygodny sposób. Ten tusz to prawdziwa perełka. Zaskakująca jest już sama nazwa. A efekt? Pozytywnie zaskakuje! Maskara idealnie rozczesuje, unosi i wydłuża rzęsy, przez co niesamowicie podkreśla spojrzenie.

5. Olejek Huile Prodigieuse® Florale od NUXE

Idealna skóra latem? Nieprzesuszona, nawilżona, z pięknie podkreśloną opalenizną? Jeśli tak jak my kochasz olejki NUXE to ta nowość również przypadnie ci do gustu. Huile Prodigieuse® Florale połączenie słodkiego i świeżego zapachu. Jakie nuty kwiatowe znajdziemy? Przede wszystkim magnolia, białe piżmo i cytrusy. Olejek świetnie nawilża i przepięknie pachnie!

6. Hydrance Intense Serum Przywracające Nawilżenie od Avène

Przesuszona skóra po wakacjach? Teraz to już nie problem! Serum przywracające nawilżenie od Avène wyróżnia się lekką, szybko wchłaniającą się konsystencją i długotrwałym efektem nawilżenia. Daje natychmiastowy efekt, zapewnia skuteczność, innowacyjność, łatwą aplikację, a przy tym ma lekką konsystencję. Dodatkowo kosmetyk doskonale wygładza drobne zmarszczki spowodowane odwodnieniem skóry. Przywraca jej uczucie komfortu, jędrność, miękkość i blask poprzez intensywne oraz długotrwałe nawilżenie. W moim przypadku idealnie sprawdza się jako serum na noc, ale i baza pod makijaż.

7. Perfumy Aurum

Zapach wpływa na nasze zmysły, może poprawić nastrój, a także podnieść samoocenę. Jeśli szukasz idealnego zapachu, który podkreśli twoją naturę, to koniecznie zwróć uwagę na perfumy Aurum. Bo czy może być coś lepszego? Projektantka Dorota Goldpoint - właścicielka luksusowej marki dla kobiet wychodzi naprzeciw ich pragnieniom i oczekiwaniom i tworzy na południu Francji unikatowy zapach zamknięty w czarnym satynowym flakonie. Te perfumy to doskonały wybór dla odważnych i romantycznych kobiet. AURUM to wyjątkowa kompozycja róży, poczuli i ambry.

8. Kojący krem 10balm™ od Indeed Labs

Latem nie używasz zbyt wielu kosmetyków do twarzy, bo nie chcesz zapchać porów, a do tego stawiasz na naturalny wygląd? Mamy podobnie. Dlatego właśnie doceniamy Kojący krem 10balm™ od Indeed Labs. To prawdziwe remedium dla skóry wrażliwej. Zawarte w kremie składniki wykazują silne działanie przeciwzapalne, kojące oraz wyciszające skórę. Kosmetyk nie zawiera parabenów i barwników. Nie jest perfumowany i nie był testowany na zwierzętach. Sprawdzi się jako baza pod makijaż, ale i jako samodzielny kosmetyk, który poprawi wygląd cery.

9. Maska Magicstripes

Masz wrażenie, że owal twojej twarzy zmienił się i nie wyglądasz już tak korzystnie? Niestety, wraz z upływem lat nasze ciało i cera się zmieniają. Czy da się zatrzymać bieg czasu? Z pomocą przychodzą Magicstripes, czyli ulubione kosmetyki gwiazd. Maska unosi, napina i redefiniuje kontur dolnej połowy twarzy. Do tego stymuluję redukcję tkanki tłuszczowej w okolicach podbródka, więc twarz wygląda na dużo szczuplejszą.

