W czasie ostatnich kilku tygodni w moje ręce wpadło wiele ciekawy i bardzo dobrych kosmetyków. Na mojej liście znalazł się cień do powiek, szampon do włosów, krem do twarzy i... legginsy. Tak, tak one też potrafią dbać o skórę!

Reklama

Kosmetyczne hity na kwiecień

Zacznę od wspomnianych już wcześniej legginsów. Innowacyjne, modelujące i działające antycellulitowe legginsy wyprodukowała marka Nivea. Wszystko dzięki umieszczonym w tkaninie kapsułkom z koenzymem Q10. Dzięki rewolucyjnej technologii koenzym uwalnia się i przenika do skóry, wspierając procesy jej metabolizmu. Brzmi jak czary! Ale to działa... Ja ze swoimi nie rozstaje się od ponad 2 tygodni. W tym czasie moja skóra stała się gładsza, a wyraźnie niedoskonałości na udach mniej widoczne.

Na początku wiosny staram się chodź trochę oszukać rzeczywistość, dlatego używam balsamów brązujących i kremów z samoopalaczem do twarzy. Moim ostatnim odkryciem jest stopniowo brązujący przeciwstarzeniowy nawilżacz do twarzy St. Tropez. Dale subtelny efekt, skóra wygląda jak delikatnie muśnięta słońcem.

Na listę hitów trafił również cień do powiek Bourjois. Okrągłe produkty tej marki są wam zapewne bardzo dobrze znane, ale nie w wersji... nude. Mi najbardziej podoba się kolor Originale (03) ma pięknie mieniące się drobinki. Ten cień doskonale sprawdza się na wieczór!

Reklama

Więcej polecanych kosmetyków:

17 kosmetyków aptecznych, które warto wypróbować

Te produkty uratują was w kryzysowych sytuacjach!

14 produktów, które zawsze mamy w swoich kosmetyczkach