Kolejny miesiąc to kolejne kosmetyczne odkrycia. W ostatnich tygodniach radykalnie zmieniłam fryzurę, więc w końcu mogłam przetestować kilka kosmetyków do włosów. Na moją uwagę zasłużyła również pewna odżywka do paznokci, która pomogła mi odbudować płytkę po hybrydzie.

Kosmetyczne hity na kwiecień

Staram się dbać o włosy, uważnie wybierać kosmetyki do ich pielęgnacji i stylizacji. Dlatego regularnie używam sprayu termoochronnego, który zapobiega ich niszczeniu w czasie suszenia i prostowania. Jednym z moich ulubionych produktów tego typu jest spray marki Rene Furterer. Kosmetyk ułatwia osiągnięcie idealnego efektu wygładzenia bez puszenia się włosów, przy jednoczesnej ochronie. Dodatkowo jest niezwykle lekki i nie obciąża włosów.

W moje ręce wpadła ostatnio lecznicza odżywka do paznokci marki Auriga , która chroni i poprawia wygląd paznokci. Aktywne połączenie związków siarki i krzemu organicznego poprawia wzrost i odporność zniszczonej i osłabionej płytki paznokcia. Chroni ją przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Poprawia wygląd, wygładza i odżywia. Producent zaleca nakładać przez trzy kolejne dni, nie zmywając poszczególnych warstw. Po trzech aplikacjach należy usunąć preparat zmywaczem bez acetonu. Kosmetyk należy stosować przez min. 3 miesiące, ale ja po dwóch tygodniach widzę kolosalną różnicę. Paznokcie przestały się rozdwajać i stały się znacznie twardsze.

Nie wyobrażam sobie codziennej pielęgnacji bez serum do twarzy. Bardzo lubię rozświetlające serum do twarzy marki Iossi, a ostatnio zaczęłam używać również serum dogłębnie nawilżającego z awokado, drzewem sandałowymi i kwasem hialuronowym. Ten delikatny, suchy olejek doskonale nawilża i wygładza skórę. Działa antyoksydacyjnie i stymuluje regenerację. Szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustego filmu. Dla mnie bomba!

