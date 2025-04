Grudzień to czas, w którym myślimy głównie o świątecznych prezentach dla najbliższych. A ja w tym roku chcę odrobinę urozmaicić ten zwyczaj i pomyśleć także o samej sobie. Przecież mi też coś się od życia należy. Jeszcze nie wiem, co to będzie dokładnie, ale chcę dla odmiany jakiś kosmetyk, o którym od dawna marzyłam.

Kosmetyczna lista zakupów na grudzień

1. Świąteczna edycja wody perfumowanej Si Intense Giorgio Armani, 50ml, cena, ok. 449 zł

Bardzo lubię wodę perfumowaną Giorgio Armani Si Intense. Wiem, że używa ich bardzo dużo kobiet, ale to przecież bardzo dobra rekomendacja. Oczywiście świąteczna edycja ma jedynie nowy flakon, ale to zawsze dobry pretekst, żeby kupić sobie ulubione perfumy

2. Paleta do makijażu brwi Brow This Way Rimmel, cena, ok. 26,99 zł

Ten duet zawiera wszystko, czego potrzebuję do makijażu brwi: wosk, który układa i utrwala kształt włosków oraz puder, który koloryzuje i wypełnia brwi. Do zestawu dołączony jest dwustronny pędzelek, który ułatwia precyzyjną aplikację. Dla mnie bomba!

3. Nawilżające perełki do kąpieli dłoni z mocznikiem Dermiss Farmona, cena, ok. 19 zł

Zimą moje ręce są suche i zaczerwienione. Nawilżam je na wszystkie możliwe sposoby. Ostatnio odkryłam perełki zawierające mocznik i ekstrakt z lilii wodnej. Produkty skutecznie zmiękczają i wygładzają naskórek. Przywracają dłoniom zdrowy wygląd, regenerują skórki wokół paznokci, dzięki czemu doskonale przygotowują dłonie i paznokcie do wykonania manicure.

4. Krem do rąk LONGUE VIE MAINS Guinot, cena, ok. 70 zł

Dla odmiany kolejny kosmetyk do pielęgnacji dłoni. Krem marki Guinot doskonale się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu i zapobiega powstawaniu przebarwień. Jest idealny do codziennej pielęgnacji dłoni - szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

5. Nawilżający krem tonujący The Balm, cena, ok. 99 zł

To zdecydowanie mój ulubiony krem tonujący. Nie mam większych problemów ze skórą, a on doskonale wyrównuje koloryt i nawilża. Po jego zastosowaniu twarz jest świeża, promienna i gładka. Nic dodać, nic ująć!

6. Hipoalergiczna matowa pomadka w płynie Bell HYPOAllergenic, cena, ok. 16,99 zł

Matowa pomadka w płynie to jeden z największych hitów ostatnich sezonów. Dzięki swojej konsystencji gładko rozprowadza się na ustach i już chwilę po nałożeniu tworzy trwałą, matową warstwę. Dodatek wosku pszczelego nawilża i zmiękcza usta. Nie rozmazuje się, nie ściera i pozostawia matowy efekt na wiele godzin.

7. Krem intensywnie nawilżający Cetaphil, cena, ok. 38 zł

To specjalistyczny dermokosmetyk intensywnie nawilżający oraz uzupełniający brakujące w skórze lipidy. Krem nie zawiera substancji zapachowych, dzięki czemu doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji nawet najdelikatniejszej skóry. Lekka konsystencja sprawia, że preparat bardzo łatwo się rozprowadza i szybko wchłania.

