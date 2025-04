Już czas na kolejne kosmetyczne hity miesiąca! Zupełnie nie wiemy, jak to się stało, ale mamy już grudzień. Jesteście ciekawe, jakie kosmetyki pokochałyśmy w tym miesiącu? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Jakie kosmetyki warto wypróbować w grudniu?

Naszą największą uwagę zwróciła w tym miesiącu nowość marki Clarena. W Polsce pojawiły się właśnie kolagenowe koktajle, które dedykowane są osobom z pierwszymi oznakami starzenia się skóry - stosowane jako wsparcie kuracji kosmetykami. Wystarczy po śniadaniu pić jednego Beauty Drinka przez minimum 4 tygodnie. Według zapewnień producenta w tym czasie kondycja skóry powinna znacznie się poprawić.

W ostatnim czasie do naszej kosmetyczki trafił również pierwszy podkład w pudrze od marki Maybelline. Kosmetyk daje matowe wykończenie, do tego maskuje niedoskonałości, wyrównuje koloryt, a to wszystko bez zbędnego obciążenia. Bardzo polubiłyśmy również szampon przeciw wypadaniu włosów marki Fructis. Po pierwsze pięknie pachnie (to cecha charakterystyczna wszystkich produktów tej marki) i całkiem nieźle nawilża włosy. Ciężko jednak nam stwierdzić, czy faktycznie wzmacnia włosy.

Więcej kosmetycznych hitów:

