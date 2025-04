W tym miesiącu na naszej liście hitów znalazł się m.in. koloryzujący balsam do ciała Lirene, peeling enzymatyczny do twarzy Dermedic i żel micelarny marki Ziaja. Co jeszcze? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Kosmetyczne hity na czerwiec

Aby na początku lata nasze nogi wyglądały lepiej, nakładamy na nie udoskonalający balsam do ciała. W tym sezonie nie rozstajemy się z nowością od Lirene. Koloryzujący balsam do ciała nadaje skórze delikatny odcień złocistej opalenizny, który łatwo się zmywa. Zapewnia efekt optycznego ukrycia wszelkich niedoskonałości skóry, w tym pajączków i przebarwień. Zawiera specjalnie dobraną kompozycję koloryzująco-rozświetlających pigmentów, które widocznie upiększają skórę.

Jeżeli szukacie delikatnego żelu do mycia twarzy, to koniecznie wypróbujcie płyn micelarny ogórek i męta marki Ziaja. Ma cudowny zapach, nie szczypie w oczy, doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczeni i resztki makijażu. Po jego zastosowaniu skóra jest przyjemna w dotyku i nie ma uczucia ściągnięcia. Delikatnym kosmetykiem do pielęgnacji twarzy jest również peeling enzymatyczny Dermedic. Ja nakładam go na noc zamiast kremu, a rano mogę cieszyć się cudownie gładką promienną skórą.

W tym miesiącu wisienką na torcie jest niesamowity rozświetlacz Collistar. Po pierwsze cudownie wygląda, a po drugie daje zniewalający efekt. To wielozadaniowy kosmetyk, którego używam jako rozświetlacza, różu i cienia do powiek. Jest idealny w czasie podróży!

