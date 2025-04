Uwielbiam swoją pracę i kocham kosmetyki. Na co dzień mam możliwość testowania najnowszych produktów. Bardzo często zmieniam kremy, balsamy, podkłady, żele do mycia twarzy i ciała. Pewnie wiele z was powie, że to marzenie wielu kobiet i oczywiście muszę się z wami zgodzić.

Reklama

Jednak takie postępowanie ma również swoje następstwa. Niestety w ostatnich tygodniach nabawiłam się strasznego uczulenia, które bardzo utrudnia mi codzienne funkcjonowanie. Najprawdopodobniej spowodował je kosmetyk, ale niestety nie jestem w stanie stwierdzić jaki. Więc obecnie używam jedynie produktów aptecznych i hipoalergicznych.

TOP 5 na styczeń 2018 - wybór redaktor działu Moda i Uroda

Kosmetyczne hity na styczeń 2018

Zacznę od kremów do rąk, które poznałam w czasie ostatnich kilku tygodni. Pierwszym jest kosmetyk marki The Body Shop, który ma w swoim składzie olej konopny. Doskonale nawilża, wygładza i regeneruje skórę, ma bardzo specyficzny zapach, ale jest w nim coś przyjemnego. Kolejnym produktem jest krem z rokitnikiem od marki CD. Jest bogaty w witaminę A, C, D i E, beta-karoten i flawonoidy. Błyskawicznie się wchłania i przywraca skórze elastyczność i gładkość.

Jednym z moich odkryć jest serum marki Apis. Kosmetyk jest oparty na mocy 5 warzyw - odświeżającego ogórka, przeciwutleniającej pietruszki, delikatnie złuszczającego pomidora, odmładzającej dyni i nawilżających kiełków pszenicy. Pobudza skórę do odnowy, poprawia napięcie i jędrność. Znakomicie nawilża, przyjemnie pachnie i jest bardzo wydajne. Z pewnością zostanie ze mną na dłużej.

Regenerujący krem Avene to klasyk, który zapewne zna każda osoba, która chociaż raz miała problemy ze skórą. Wspomaga regenerację naskórka między innymi po zabiegach medycyny estetycznej, w przypadku oparzeń, odleżyn czy powierzchniowych otarć. Mim zdaniem jest bezkonkurencyjny.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Tuszują cienie i dodają skórze blasku! 9 najlepszych korektorów pod oczy Jakie paznokcie hybrydowe będą modne? Znamy 6 najważniejszych trendów 2018 roku Chcecie mieć modny manicure? Te trendy ZAWSZE będą na czasie!