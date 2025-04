W tym miesiącu skupiłam się na nawilżaniu i odżywianiu skóry, która bardzo źle znosi mrozy i zimny wiatr. Jakie kosmetyki dzięki temu odkryłam? Już mówię!

Kosmetyczne hity na luty 2018

Intensywnie nawilżający krem marki Cetaphil pewnie pokazywałam już kilka razy, ale to naprawdę jeden z najlepszych kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Jest bardzo lekki, błyskawicznie się wchłania, jest świetny pod makijaż i znakomicie nawilża, a do tego nie kosztuje fortuny.

Kupowanie tuszu do rzęs jest dla mnie bardzo kłopotliwe. Nie trafiłam jeszcze na kosmetyk, który spełnia moje wszystkie oczekiwania. Mam jednak nadzieję, że poszukiwania właśnie dobiegły końca. Jestem zachwycona nowym kosmetykiem Benefit. Maskara BADgal BANG! pogrubia i wzmacnia rzęsy. Można nakładać ją wielowarstwowo, osiągając naprawdę spektakularny efekt.

Wasza skóra wymaga dodatkowe wsparcia? Koniecznie wypróbujcie nawilżająco-relaksującą maseczkę w płachcie Unitouch, która zawiera kwas hialuronowy, ekstrakt z nasion owsa oraz ferment bakterii kwasu mlekowego. Błyskawicznie przynosi ulgę spierzchniętej skórze oraz przywraca jej naturalną witalność i promienność. Kompleksowo wzmacnia i chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi. Sprawdziłam!

Więcej kosmetycznych hitów:

