Tym razem przygotowałyśmy dla was zestawienie kosmetyków, dla których straciłyśmy głowę. Jesteście ciekawe, bez jakich produktów nie wyobrażamy sobie życia? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Kosmetyki, dla których straciłyśmy głowę

Nasze zestawienie otwiera kakaowy balsam pod prysznic marki Nivea. Ma bardzo przyjemny zapach i świetnie nawilża skórę. Nawet osoby z suchą skórą będą czuły się usatysfakcjonowane!

Jeżeli już jesteśmy przy kosmetykach do kąpieli, to koniecznie musimy wspomnieć o pielęgnującym balsamie do mycia od La Petit Marseillais. Ma boski różany zapach!

Od wielu miesięcy jesteśmy zakochane w matowej szmince Golden Rose (mówimy tutaj za całą redakcję). Pomadka dostępna jest w wielu kolorach, każda z was znajdzie kolor odpowiedni dla siebie, bardzo długo utrzymuje się na ustach i kosztuje jedynie 11,90 zł. Do grona naszych ulubieńców zalicza się również podkład w poduszce IsaDora. Doskonale stapia się ze skórą i świetnie wyrównuje koloryt!

