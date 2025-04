Niestety kolejny rok dobiega końca! To czas podsumowań, ale też nowego początku. Ja co roku obiecuje sobie, że ograniczę liczbę kosmetyków, ale jakoś mi to nie wychodzi.

Nowości kosmetyczne na grudzień 2017

Ten nowoczesny podkład ma bardzo lekką konsystencję i kompleks wyselekcjonowanych minerałów idealnych dla wyjątkowo wrażliwej czy podatnej na podrażnienia skóry.

Zawiera SPF 30, naturalne ekstrakty roślinne, witaminy A i E oraz antyoksydanty chroniące skórę. Dzięki minimalnej ilości składników pozwala skórze swobodnie oddychać. Idealnie koryguje niedoskonałości, niweluje drobne zmarszczki, zmniejsza widoczność porów i zapewnia satynowe wykończenie.

To niezwykły róż do policzków z masłem murumuru, cupuacu oraz tucuma. Wygładza skórę, rozjaśnia i wyrównuje koloryt, zapewniając wspaniały blask!

Zawiera ekstrakt z pereł zapewniający świeży promienny blask. Delikatna, ultra kremowa konsystencja natychmiast łączy się ze skórą zapewniając optymalny poziom długotrwałego nawilżenia. Ma również innowacyjny aplikator w formie gąbeczki.

Harmonijne połączenie składników pochodzenia naturalnego o właściwościach pielęgnacyjnych oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i witamin. Dostarcza skórze wszystkie składniki odżywcze niezbędne do odzyskania jej równowagi. Odnawia barierę hydro-lipidową naskórka, która chroni skórę przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi oraz przyspiesza proces odnowy komórkowej.

Krem zyskał sobie miano kultowego w środowisku modelek oraz wizażystów za unikalny efekt satynowego wykończenia.