Jestem typową kobietą i uwielbiam wszystkie kosmetyki rozświetlające. Oczywiście nie używam ich zbyt często, ale lubię mieć. Taka kobieca logika! Dlatego w tym miesiącu bardzo dokładnie przyglądam się nowości marki AA. Oczywiście to nie jest mój jedyny typ na sierpień. Zobaczcie, jakie inne kosmetyki zasługują (moi subiektywnym zdaniem) na szczególną uwagę.

Ten kosmetyk błyskawicznie nawilża, odświeża i regeneruje skórę!

Masło, które pachnie tak, że chce się je zjeść! Kosmetyk po nałożeniu na skórę jest lekki i nie pozostawia tłustej warstwy. Dodatkowo ma właściwości łagodzące i jest polecany dla osób z problemami nadwrażliwości, podrażnieniami i nadmiernym przesuszeniem skóry. Składniki masła Dottore stymulują naprawę uszkodzonych tkanek skóry, zwiększają jej elastyczność i pomagają chronić skórę przed działaniem wolnych rodników.

Uwielbiam testować wszystkie rozświetlające kosmetyki. Nowość marki AA to pielęgnacyjna baza pod makijaż przedłużająca trwałość makijażu i rozświetlacz w jednym. Baza stosowana pod podkład lub zamiast podkładu sprawia, że skóra wygląda świeżo i promiennie, a aplikowana punktowo rozświetla wybrane partie twarzy, tworząc na ich powierzchni taflę pełną blasku.

Zawarty w bazie kompleks nawilżający wygładza i nadaje skórze miękkości oraz chroni naskórek przed przesuszeniem.

Jakiś czas temu postanowiłam zrezygnować z tradycyjnych podkładów (obecnie stosuje je tylko na wyjątkowe okazje) i zamienić je na kremy BB lub CC. Mineralny krem koloryzujący Jane Iredale odkryłam już jakiś czas temu. Przy pierwszym spotkaniu nie przypadł mi do gustu, ale dałam mu drugą szansę... i całe szczęście. Kosmetyk nawilża, łagodzi stany zapalne i poprawia elastyczność skóry.

Daje bardzo delikatne krycie, dlatego nie przypadnie do gustu osobom oczekującym mocniejszego krycia.

Sprawdziłyśmy składy 7 kremów BB. Który jest najlepszy?