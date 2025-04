Przed nami pierwszy (naprawdę) długi weekend w tym roku. Oczywiście na początku maja nie mamy co liczyć na upalne dni, ale może niektóre z was planują spędzić ten tydzień w nieco cieplejszym klimacie.

W tym miesiącu zestawienie zawiera głównie kosmetyki chroniące przed szkodliwym działaniem słońca, bo dzięki nim możemy zapobiegać powstawaniu przebarwień i opóźniamy pojawianie się pierwszych zmarszczek.

Zapowiedź wakacji: te kosmetyki będą hitem lata!

Nowość marki Dermedic wzmacnia naturalną opaleniznę i poprawia wygląd skóry, zapobiega nadmiernemu wysuszania naskórka, nawilża i regeneruje. W składzie znajdziecie m.in. masło kakaowe, olej kokosowy, witaminę E, d-panthenol i glicerynę.

Krem na co dzień z wysokim filtrem SPF to nadal rzadkość. Ostatnio taki produkt wypatrzyłam w ofercie marki Origins. Krem zapewnia natychmiastowe nawilżenie i zawiera filtr SPF 40. Bardzo ważne, że chroni przed promieniowaniem UVA i UVB.

Gdy zobaczyłam ten produkt po raz pierwszy, to powiedziałam: "W końcu ktoś na to wpadł". Zwracam ogromną uwagę na ochronę przeciwsłoneczną, a wygodna formuła mgiełki jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które w ciągu dnia nie mają czasu na dokładanie kolejnej warstwy kremu z filtrem.

To pierwsza mgiełka do twarzy zapewniająca tak wysoką ochronę przeciwsłoneczną UVA i UVB. Bardzo szybko się wchłania i wysycha, dodatkowo zawiera cząsteczki przeciw poceniu się i błyszczeniu.

