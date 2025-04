Długie jesienno-zimowe wieczory sprawiają, że mam ochotę na ciepłą kąpiel i chwilę tylko dla siebie. Dlatego w tym zestawieniu nie zabrakło aromatycznej soli do kąpieli i znakomitej maseczki... pod prysznic.

Mamy to! Pierwsze kosmetyki na święta 2017

Działa pod wpływem pary pod prysznicem. Redukuje świecenie (pomaga usunąć nadmiar sebum dla natychmiastowego efektu matującego bez przesuszania skóry) i pomaga zwężać pory. A świeży zapach mandarynki i limonki dodatkowo pobudza zmysły.

Zawarty w kosmetyku ekstrakt z rozmarynu przyjemnie orzeźwia ciało i zmysły. Dodatkowo łagodzi i ujędrnia skórę, a jednocześnie ją orzeźwiająco. Kryształki soli są bogactwem mikro i makroelementów, pielęgnują ją i nasycają minerałami. Sól wspomaga również walkę z niedoskonałościami. Po jej użyciu skóra wygląda młodziej, jest pełna blasku, a do tego ma zdrowy i piękny koloryt.

Krem zawiera unikalny kompleks ERC, czyli pięć kluczowych składników, które zapewniają skórze ochronę i prawidłowe nawilżenie. Zaliczamy do nich PCA - składnik, który występuje naturalnie w skórze i wchodzi w skład tzw. Naturalnego Czynnika Nawilżającego. Jego rola polega na wiązaniu cząsteczek wody i utrzymywaniu stałego poziomu nawilżenia skóry. Masło Shea oraz olej z orzechów makadamia uzupełniają lipidy, zmiękczają skórę i łagodzą podrażnienia. Pantenol, który łagodzi podrażnienia i ułatwia regenerację naskórka oraz silikony, które chronią naturalny płaszcz lipidowy.