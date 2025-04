W końcu się doczekałyśmy! Lato i upragnione wakacje już za kilka dni. My będziemy cieszyły się tylko krótkim urlopem, ale zazdrościmy wszystkim uczniom, którzy cieszą się dwoma miesiącami wolnego. Dobrze byłoby wrócić do tych czasów!

My oczywiście przed urlopem zaczynamy się rozglądać za kosmetykami, które zapakujemy do swojej podróżnej kosmetyczki i mamy już kilku faworytów.

Nasze kosmetyczne bestsellery na lato 2017. Zgadzacie się z nami?

1. Cień do powiek Little Round Pot (09) Bourjois, cena, ok. 39,99 zł

Kolorowe cuda od Bourjois zna chyba każda kobieta, a wiele z nas właśnie z tą marką zaczynała swoją przygodę z kolorowymi kosmetykami.

Tym razem marka wprowadza nowe kolory cieni do powiek z serii Little Round Pot - 8 naprawdę pięknych kolorów wypiekanych cieni zamkniętych w okrągłych pudełeczkach przypominających francuskie makaroniki.

2. Krem z masłem shea i olejkiem z awokado Rau Cosmetics, cena, ok. 129 zł

To krem hialuronowy dla wymagającej i suchej skóry. Jednym z głównych składników tego kosmetyku są cząsteczki kwasu hialuronowego, zarówno te o niskim, jak i te o wysokim ciężarze cząsteczkowym, których połączenie wpływa na solidne nawodnienie skóry.

Aby skutecznie pielęgnować skórę ubogą w nawilżenie, krem został wzbogacony o lipidowe substancje czynne takie jak masło shea, olejek z awokado i skwalan z oliwek. Przy regularnym stosowaniu skóra staje się lepiej nawilżona, jędrna i wygląda młodziej.

3. Szampon Magiczna Moc Glinki L'Oreal Elseve, cena, ok. 11,99 zł

Magiczna Moc Glinki od L’Oreal Paris to seria kosmetyków do pielęgnacji włosów stworzona z myślą o kobietach, których włosy mają tendencję do przetłuszczania się.

Glinka znana jest ze swoich właściwości oczyszczających i upiększających od tysięcy lat. Korzystając z siły oczyszczania płynącej z tego naturalnego składnika, L’Oréal Paris stworzyło serię produktów do pielęgnacji włosów normalnych z tendencją do przetłuszczania się u nasady.

4. Normalizujący tonik do twarzy w sprayu Evree, cena, ok. 14,99 zł

Evree to polska marka, którą polubiłyśmy już jakiś czas temu. Teraz do sprzedaży wchodzi nowa seria produktów - Pure Neroli do skóry tłustej i problematycznej. Kosmetyki bazują na ekstrakcie z cennych kwiatów gorzkiej pomarańczy, które nie tylko świetnie radzi sobie z problematyczną i tłustą cerą, ale również obłędnie pachną. Tonik w sprayu to nasz zdecydowany faworyt!

5. Olejkowa mgiełka do ciała Lirene, cena, ok. 19,99 zł

Mgiełka subtelnie otula ciało zapachem morskiej bryzy i intensywnie ją nawilża. Po jej zastosowaniu skóra jest aksamitna i miękka w dotyku. Koral morski ma działania antyoksydacyjne oraz pozwala długotrwale nawilżyć skórę, przywracając jej gładkość i zdrowy koloryt. Minerały morskie regenerują i odbudowują. Lekka, dwufazowa formuła mgiełki zapewnia szybką i równomierną aplikację. Kosmetyk nie pozostawia tłustej warstwy.

