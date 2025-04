W sezonie jesienno-zimowym całkowicie zmienia się moja kosmetyczka. Lekki krem nawilżający zamieniam na kosmetyk rozświetlający, a tradycyjny balsam zastępuje odżywcze masło do ciała. Walczę z przebarwieniami, które powstały latem i delikatnie złuszczam martwy naskórek.

Do niedawna zapomniany, teraz wraca do łask

Kosmetyk rozjaśnia i wyrównuje koloryt, przywraca blask skórze, pomaga usunąć przebarwienia i zapobiega ich powstawaniu. Ma lekką i przyjemną konsystencję żelu. Zaraz po nałożeniu możecie odczuwać delikatny dyskomfort, ale to normalne.

Dzięki odpowiednio skomponowanej mieszance wysokiej jakości składników aktywnych krem skutecznie przeciwdziała oznakom starzenia się skóry, wygładza jej strukturę i wyrównuje koloryt.

Obecny w kremie kwas L-askrobinowy opóźnia procesy starzenia się skóry spowodowane obecnością wolnych rodników. Reguluje procesy wytwarzania melaniny i przeciwdziała powstawaniu nowych przebarwień. Dodatkowo naturalne pochodne kukurydzy nawilżają skórę i umożliwiają długie zachowanie odpowiedniego poziomu nawodnienia.

Ilu kosmetyków tak naprawdę potrzebujesz?